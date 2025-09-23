Iron Maiden und Volbeat bei Rock am Ring und Rock im Park

Nürburg/Nürnberg (dpa) - Nach mehr als zehn Jahren kehrt die Metal-Band Iron Maiden auf die Festivals Rock am Ring und Rock im Park zurück. Es seien die einzigen beiden Festivals, die Iron Maiden kommendes Jahr spiele, teilte der Veranstalter mit. Zuletzt war die britische Band 2014 am Ring und im Park gewesen.

Auch die dänische Metal-Band Volbeat wurde für die Festivals am Nürburgring und in Nürnberg 2026 bestätigt. Es seien die einzigen Deutschlandshows 2026 der Band, hieß es. Bereits fest stand, dass Linkin Park als Headliner auf beiden Festivals spielen wird. Die Zwillingsfestivals finden im kommenden Jahr vom 5. bis zum 7. Juni statt.

«Resonanz schlichtweg überwältigend»

Bereits jetzt sind für das Festival in der Eifel 70.000 Wochenendtickets verkauft worden. «Die Resonanz auf Rock am Ring 2026 ist schlichtweg überwältigend», sagte Matt Schwarz, CEO von PRK DreamHaus und Veranstalter von Rock am Ring und Rock im Park laut Mitteilung.

Für Rock im Park seien bereits 40.000 Tickets verkauft worden – auch das habe es zu einem so frühen Zeitpunkt bisher nicht gegeben. Beide Festivals waren 2025 mit jeweils rund 90.000 Besucherinnen und Besuchern ausverkauft.

Der Veranstalter gab bislang 20 Bands des Line-ups bekannt, darunter The Offspring, Marteria, Papa Roach, Electric Callboy und Limp Bizkit. Für Nürnberg gibt es nun auch Tagestickets für 139 Euro zu kaufen. Für Rock am Ring gibt es nur Wochenendtickets.