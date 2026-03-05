Irans Streitkräfte melden Angriff auf US-Flugzeugträger

© Sepahnews/ZUMA Press Wire/dpa
Iran teilt mit, ein US-Flugzeugträger sei angegriffen worden. (Archivbild)
Iran-Krieg
Teheran (dpa) - Irans Streitkräfte haben nach eigenen Angaben einen US-Flugzeugträger attackiert. Der Flugzeugträger «USS Abraham Lincoln» sei von Kampfdrohnen der Marine der Revolutionsgarden getroffen worden, berichtete der staatliche iranische Rundfunk. Nachdem sich das Schiff nur wenige Hundert Kilometer der iranischen Küste genähert habe, sei es attackiert worden, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf das zentrale Hauptquartier «Chatam Al-Anbija», das in Kriegszeiten das Kommando im Generalstab übernimmt. Dafür gab es von US-Seite zunächst keine Bestätigung.
© dpa-infocom, dpa:260305-930-775347/1
