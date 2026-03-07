Anzeige
Iranische Drohnen
© Sepahnews/ZUMA Press Wire/dpa
Der Iran stellt Bedingungen für die Einstellung von Luftangriffen. (Archivfoto)
Irans Präsident stellt Bedingungen für Ende von Angriffen

Irans Präsident Peseschkian entschuldigt sich für Angriffe auf Nachbarländer – und knüpft deren Einstellung an eine Voraussetzung.

Veröffentlicht: Samstag, 07.03.2026 08:15

Iran-Krieg

Teheran (dpa) - Irans Präsident Massud Peseschkian stellt Bedingungen für ein Ende von Luftangriffen auf Nachbarländer. Laut der staatlichen Rundfunkagentur Irib erklärte er, der Iran werde keine Raketen abfeuern und Nachbarländer angreifen, sofern von deren Territorium keine Attacken auf den Iran erfolgten. Zugleich entschuldigte sich Peseschkian für die Angriffe.

Peseschkians Aussage bedeutet, dass auch von US-Militärstützpunkten in der Region keine Angriffe auf den Iran erfolgen dürfen. Da solche Basen in mehreren Nachbarländern stationiert sind, würde die Bedingung faktisch auch die USA betreffen.

© dpa-infocom, dpa:260307-930-781736/1
