Iranischer Außenminister: Chamenei lebt «soweit ich weiß»

© Tatyana Makeyeva/Pool AFP/dpa
Der Chamenei ist nach Angaben des iranischen Außenministers wohl am Leben. (Archivfoto)
Militärische Eskalation
Washington/Teheran (dpa) - Das iranische Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei hat nach Worten des iranischen Außenministers Abbas Araghtschi die israelisch-amerikanischen Luftangriffe überlebt. Chamenei sei «soweit ich weiß» noch am Leben, sagte der Minister im Gespräch mit dem US-Sender NBC News.
Araghtschi zufolge waren bei den Angriffen zwei Kommandeure getötet worden. Hochrangige Funktionäre der Führung in Teheran hätten überlebt. Die Angaben Araghtschis lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
