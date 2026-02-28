Iranischer Außenminister: Chamenei lebt «soweit ich weiß»

Washington/Teheran (dpa) - Das iranische Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei hat nach Worten des iranischen Außenministers Abbas Araghtschi die israelisch-amerikanischen Luftangriffe überlebt. Chamenei sei «soweit ich weiß» noch am Leben, sagte der Minister im Gespräch mit dem US-Sender NBC News.

Araghtschi zufolge waren bei den Angriffen zwei Kommandeure getötet worden. Hochrangige Funktionäre der Führung in Teheran hätten überlebt. Die Angaben Araghtschis lassen sich nicht unabhängig überprüfen.