iPhone-Trick gegen die Reisekrankheit

Berlin (dpa/tmn) - Eine noch recht neue Funktion in Apples mobilem Betriebssystem iOS betrifft die leidige Reisekrankheit. Seit iOS 18 kann man sich im Display von iPhones und iPads beim Lesen sogenannte Bewegungshinweise anzeigen lassen.

Das sind animierte Punkte an den Bildschirmrändern, die dezent die Bewegung des Fahrzeugs anzeigen, in dem man sich gerade befindet. Das Gehirn wird also quasi vorgewarnt, in welche Richtung es gerade geht. So soll Übelkeit beim Lesen unterwegs im besten Fall verhindert werden.

Einfach mal aktivieren und ausprobieren

Ob es wirklich hilft? Am besten einfach selbst ausprobieren. Aktivieren lassen sich die Hinweise in den Einstellungen unter «Bedienungshilfen/Bewegung/Fahrzeug-Bewegungshinweise».

Dort ist auch das Einstellen der automatischen Aktivierung möglich. Dann erkennen Telefon oder Tablet, dass man sich in einem Fahrzeug befindet und blenden die hilfreichen Punkte von selbst ein. Findet keine Bewegung mehr statt oder sitzt man in keinem Fahrzeug mehr, verschwinden die Punkte auch automatisch wieder.

Extra-Schalter im Kontrollzentrum

Wer die Funktion lieber selbst von Mal zu Mal ein- und ausschalten möchte, kann dies auch tun - und zwar im Kontrollzentrum. Dort gibt es eine eigene Taste für die sogenannten Fahrzeug-Bewegungshinweise.

Apple weist noch darauf hin, dass der Trick mit den Punkten am effektivsten funktioniert, wenn man in Fahrtrichtung im Fahrzeug sitzt.