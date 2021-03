iOS-Top-Apps: Fotos bearbeiten und Notizen machen

Helfer für iPad und iPhone

Berlin (dpa-infocom) - Food-Fotos, Selfies, DIYs: Das Posten von Bildern und Videos in den sozialen Netzwerken setzt inzwischen einiges Können voraus. Kaum ein User, der daher nicht schon mal mit einer der zahlreichen Bearbeitungsapps herumexperimentiert hat.

Diese sind in aller Regel leicht zu bedienen und das trifft auch auf «Affinity Photo» zu. Die Profi-App wirbt mit einem enormen Funktionsumfang und eignet sich als Software zur professionellen Bildbearbeitung. Die Version 1.9.1 bietet eine lange Liste an Neuheiten und Verbesserungen. «Affinity Photo» gehört zu den iOS-Top-Apps in dieser Woche.

In die Charts hat es auch «Good Notes 5» geschafft. Mit der Notiz-App wird das iPad zur digitalen Papierseite. Mit Hilfe verschiedener Schreibgeräte kann einfach in digitale Notizbücher oder Word-Dokumente hineingekritzelt werden. Alles lässt sich dann in Ordner und Unterordner einsortieren, so dass die App bestens als papierloses Dokumentverwaltungssystem funktioniert.

Meistgekaufte iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49 2 Threema. Sicherer Messenger Threema GmbH 3,99 3 Minecraft Mojang 7,99 4 food with love Food with love 3,99 5 Oje, ich wachse! Domus Technica 4,49 6 Forest - Bleib fokussiert SEEKRTECH CO., LTD. 2,29 7 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49 8 AutoSleep Schlaftracker Tantsissa 4,49 9 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 10 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

Meistgeladene iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 luca app culture4life GmbH kostenlos 2 Happy Printer Tap2Play LLC kostenlos 3 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 4 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 5 YouTube Google LLC kostenlos 6 ZOOM Cloud Meetings Zoom kostenlos 7 PayPal PayPal, Inc. kostenlos 8 TikTok TikTok Pte. Ltd. kostenlos 9 Vinted - Secondhand verkaufen Vinted Limited kostenlos 10 Google Maps - Transit & Essen Google LLC kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 GoodNotes 5 Time Base Technology Limited 8,99 2 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99 3 Notability Ginger Labs 9,99 4 Minecraft Mojang 7,99 5 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49 6 Affinity Photo Serif Labs 10,99 7 Duet Display Duet, Inc. 10,99 8 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 9 Affinity Designer Serif Labs 10,99 10 Messaging for WhatsApp on iPad Burak Acemoglu 3,49

Meistgeladene iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 ZOOM Cloud Meetings Zoom kostenlos 2 Microsoft Teams Microsoft Corporation kostenlos 3 YouTube Google LLC kostenlos 4 Messenger for WhatsApp Web Henrique Velloso kostenlos 5 Microsoft Word Microsoft Corporation kostenlos 6 Netflix Netflix, Inc. kostenlos 7 Microsoft PowerPoint Microsoft Corporation kostenlos 8 Amazon Prime Video AMZN Mobile LLC kostenlos 9 Disney+ Disney kostenlos 10 Google Chrome Google LLC kostenlos

© dpa-infocom, dpa:210203-99-283647/9