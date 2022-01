Inzidenz legt weiter zu

In Mülheim ist die Corona-Inzidenz jetzt auf 1273,1 gestiegen. In den vergangenen sieben Tagen sind bei uns in der Stadt insgesamt 2176 neue Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Das geht aus aktuellen Zahlen hervor, der Krisenstab der Stadt heute veröffentlicht hat. Auch die Zahl der Menschen mit Corona in Kliniken ist gestiegen. Die Hospitalisierungsrate erhöhte sich seit gestern von 3,91 auf heute 4,07.

© shutterstock.com