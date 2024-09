Inter Mailand trotzt Manchester City Unentschieden ab

Manchester (dpa) - Zum Auftakt in die neue Champions-League-Saison hat Inter Mailand auswärts Manchester City ein 0:0 (0:0)-Unentschieden abgetrotzt. Nach vier Siegen in der englischen Liga und dem Supercup-Titel war Manchester City damit zum ersten Mal in dieser Saison in einem Pflichtspiel nicht siegreich.

Im Duell zwischen dem italienischen und englischen Meister agierte Manchester City nach einer abwechslungsreichen ersten Hälfte nach der Pause druckvoller, konnte dies aber nicht in ein Tor ummünzen.

Bei den Gastgebern wurde Ilkay Gündogan zur Pause eingewechselt. Der ehemalige DFB-Kapitän, der im Sommer seine Nationalmannschaftskarriere beendet hat, belebte das Offensivspiel von Manchester City, scheiterte in der 89. Minute mit einem Kopfball aber an Mailands Torhüter Yann Sommer.

PSG mit glücklichem Sieg gegen Neuling Girona

Paris Saint-Germain mühte sich gegen den FC Girona und gewann zuhause mit 1:0 (0:0). Nuno Mendes erlöste den französischen Meister in der 90. Minute per Glückstreffer: Seine Flanke ging dem eigentlich starken Torhüter Gironas Paulo Gazzaniga durch die Beine. Der spanische Erstligist hat sich in dieser Saison zum ersten Mal überhaupt in der Vereinsgeschichte für einen Europapokal qualifiziert.

Sparta Prag, kommender Gegner des VfB Stuttgart, gewann bei seinem ersten Auftritt in der Champions League seit 19 Jahren gegen RB Salzburg mit 3:0 (2:0). Salzburgs Torhüter Janis Blaswich, der von RB Leipzig ausgeliehen ist, musste bereits in der zweiten Spielminute das erste Mal hinter sich greifen.

Celtic Glasgow setzte sich mit 5:1 (1:0) gegen Slovan Bratislava durch. Beim kommenden Gegner von Borussia Dortmund traf der letztjährige Augsburger Mittelfeldspieler Arne Engels per Elfmeter zur 3:0-Führung (56.). Der FC Bologna und Schachtar Donezk trennten sich 0:0 (0:0).