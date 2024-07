Instagram: So deaktiviert man den Aktivitätsstatus

Berlin (dpa/tmn) - Instagram zeigt an, wann Nutzer die App zuletzt verwendet haben. Wer abends in Ruhe durch Instagram scrollen möchte, ohne gestört zu werden, kann seinen Aktivitätsstatus einfach ausschalten. So funktioniert's:

In der App rechts unten auf das Profilbild tippen, um zu Ihrem Profil zu gelangen.

Dann oben rechts auf das Menü-Symbol mit den drei horizontalen Linien tippen, um die Einstellungen zu öffnen.

In den Einstellungen den Bereich «Wie andere mit dir interagieren können» auswählen und dort zu «Nachrichten und Story-Antworten» gehen.

Dort findet sich die Option «Aktivitätsstatus anzeigen». Schiebt man den Regler neben dieser Option nach links, wird der Status ausgeblendet.

Wichtig: Durch das Deaktivieren der Funktion wird auch die Fähigkeit eingeschränkt, die Online-Aktivitäten von eigenen Kontakten zu sehen. Wer seine Meinung ändert, kann die Einstellung aber jederzeit wieder rückgängig machen.