Insolvenz bei Hagebaumarkt-Filialen

Ziel und Hoffnung ist, für beide Standorte eine Zukunft unter einem neuen Eigentümer geben werde, heißt es demnach in einem internen Schreiben. Für Kunden ändere sich zunächst nichts. Die Märkte bleiben geöffnet. Begründet wird für die Insolvenz damit, dass sich die Nachfrage im Bereich Heimwerkerartikel und Gartencenterbedarf seit der Corona-Pandemie nicht wieder erholt habe. Gleichzeitig seien die Kosten für Waren, Lohn und Gehalt, Energie, Mieten und IT stark angestiegen.