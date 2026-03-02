Insolvenz bei Hagebaumarkt-Filialen
Die Hagebaumarkt GmbH Mülheim mit zwei Filialen in Mülheim und Ratingen ist insolvent. Das berichtet die WAZ. Demnach haben die Eigentümer jetzt ihre Beschäftigten darüber informiert, dass ein Insolvenzantrag gestellt wurde. Betroffen sind insgesamt 75 Mitarbeiter – 40 an der Weseler Straße in Mülheim und 35 in Ratingen.
Veröffentlicht: Montag, 02.03.2026 08:03
Ziel und Hoffnung ist, für beide Standorte eine Zukunft unter einem neuen Eigentümer geben werde, heißt es demnach in einem internen Schreiben. Für Kunden ändere sich zunächst nichts. Die Märkte bleiben geöffnet. Begründet wird für die Insolvenz damit, dass sich die Nachfrage im Bereich Heimwerkerartikel und Gartencenterbedarf seit der Corona-Pandemie nicht wieder erholt habe. Gleichzeitig seien die Kosten für Waren, Lohn und Gehalt, Energie, Mieten und IT stark angestiegen.