Insas Grillorakel – So grillts zu Hause

Vorher müsst ihr allerdings vor unserem Grillorakel Insa bestehen. Schreibt uns, was ihr am allerliebsten auf den Grill legt. Eure Bewerbungen gehen an unsere Moderatorin Tanja und mithilfe von 5 Fragen, wird Insa in der kommenden Woche versuchen euer Lieblings-Grillgut herauszubekommen.