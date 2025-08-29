Navigation

Innenstadt: AfD-Wahlkampf und Gegendemo

Veröffentlicht: Freitag, 29.08.2025 14:00

Morgen (30.8.) läuft in Mülheim auf dem Rathausmarkt eine Wahlkampfveranstaltung der AfD. Angekündigt ist auch eine Gegendemo des Bündnisses "Mülheim stellt sich quer".

© Olaf Fuhrmann / Funke Fotoservices

Während die Veranstaltung am Rathaus läuft, wird die Gegendemo schräg gegenüber stattfinden. Das Bündnis ruft zum friedlichen Protest auf. Bei der AfD-Wahlkampfveranstaltung geht es um 12 Uhr los. Das Bündnis "Mülheim stellt sich quer" will schon um 11 Uhr mit seinem Protest starten.

