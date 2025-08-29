Innenstadt: AfD-Wahlkampf und Gegendemo
Veröffentlicht: Freitag, 29.08.2025 14:00
Morgen (30.8.) läuft in Mülheim auf dem Rathausmarkt eine Wahlkampfveranstaltung der AfD. Angekündigt ist auch eine Gegendemo des Bündnisses "Mülheim stellt sich quer".
Während die Veranstaltung am Rathaus läuft, wird die Gegendemo schräg gegenüber stattfinden. Das Bündnis ruft zum friedlichen Protest auf. Bei der AfD-Wahlkampfveranstaltung geht es um 12 Uhr los. Das Bündnis "Mülheim stellt sich quer" will schon um 11 Uhr mit seinem Protest starten.