Innenstadt: AfD-Wahlkampf und Gegendemo

Während die Veranstaltung am Rathaus läuft, wird die Gegendemo schräg gegenüber stattfinden. Das Bündnis ruft zum friedlichen Protest auf. Bei der AfD-Wahlkampfveranstaltung geht es um 12 Uhr los. Das Bündnis "Mülheim stellt sich quer" will schon um 11 Uhr mit seinem Protest starten.