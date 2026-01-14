Inklusive Tanz-Show in der Stadthalle

Der Verein für Bewegungsförderung und Gesundheitssport will mit Musik und Tanz über Inklusion aufklären. Menschen mit und ohne Behinderung, Jung und Alt sollen gemeinsam feiern und tanzen. Der Eintritt ist kostenlos. Da die Show zur Karnevalszeit stattfindet, sind Kostüme erwünscht. Eintrittskarten müssen vorab per E-Mail an info@vbgs-muelheim.de bestellt werden. Ohne Karte ist laut Verein keine Teilnahme möglich. Das Ziel der Veranstaltung: Ausgrenzung verhindern und zeigen, dass alle Menschen gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.