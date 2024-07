Inka Bause bekommt Schlager-Show bei Vox

Magdeburg (dpa) - Die Sängerin und TV-Moderatorin Inka Bause bekommt eine neue Schlager-Show bei Vox. Sie heißt «Sing meinen Schlager» und soll im Herbst auf Sendung gehen, wie Vox mitteilte. «In den ersten zwei Folgen dreht sich alles um die Schlager-Legenden Marianne Rosenberg und Matthias Reim und ihre größten Hits.» Aufgezeichnet wird in Magdeburg.

Die Interpreten: Von Semino Rossi bis zu Eko Fresh

Die Reihe folgt locker dem Konzept des erfolgreichen Musikformats «Sing meinen Song». Dazu Vox: «An zwei Abenden widmen sich bekannte Künstlerinnen und Künstler den größten Songs von jeweils einem Star-Act und interpretieren diese auf ihre eigene Weise und völlig neu - ob als Einzel-Interpret, im Duett oder Ensemble. Die Runde (...) um den jeweiligen Star Act setzt sich in jeder Folge neu zusammen und reicht von Semino Rossi über Conchita Wurst und Anna-Maria Zimmermann bis zu Eko Fresh.»

Vor mehr als 1.000 Schlagerfans sollen die Shows im Elbauenpark in Magdeburg aufgenommen werden - und zwar am 15. August mit Star-Act Matthias Reim und am 16. August mit Star-Act Marianne Rosenberg. Tickets sind erhältlich.