Infoveranstaltung zur Teilzeitausbildung in der Pflege

Die Ausbildung dauert vier Jahre und endet mit einem staatlichen Examen. Für den praktischen Teil arbeitet das IPG mit renommierten Partnern, darunter die Contilia Krankenhäuser.





Alle Interessierten sind herzlich zur Informationsveranstaltung am Dienstag, den 20. Januar 2026, von 14:00 bis 15:00 Uhr im IPG, Wissollstraße 11, eingeladen. Es wird über den Ablauf, Inhalte und Fördermöglichkeiten der Ausbildung informiert. Anschließend können persönliche Fragen gestellt werden.





Da die Plätze begrenzt sind, wird um vorherige Anmeldung gebeten. Anmeldungen sind telefonisch unter 0208 305-2811 oder per E-Mail an s.temmler@contilia.de möglich.