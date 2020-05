In Extremo wieder an der Spitze

Offizielle Deutsche Charts

Baden-Baden (dpa) - Die Mittelalter-Band In Extremo hat mit ihrer neuen Platte «Kompass zur Sonne» den Weg an die Spitze der deutschen Albumcharts genommen. Es ist bereits der vierte Nummer-eins-Erfolg der Gruppe nach «Sængerkrieg», «Sterneneisen» und «Quid pro quo», wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte.

Die Schlagersängerin Andrea Berg springt mit «Mosaik» dank der jüngst veröffentlichten Live-Edition vom 22. auf den zweiten Platz. Auf der Drei steigt Nico Santos mit seinem gleichnamigen Album neu in die Charts ein. «DSDS»-Gewinner Ramon Roselly fällt mit «Herzenssache» von Zwei auf Vier, Hardrocker Axel Rudi Pell debütiert mit «Sign Of The Times» auf der Fünf.

In den Single-Charts landet der Rapper Apache mit «Fame» seinen dritten Nummer-eins-Hit und verdrängt Capital Bra & Loredana («Nicht verdient») auf Platz zwei. Dritter ist Ufo361 («Emotions»).