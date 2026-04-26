Impulse Festival kommt nach Mülheim

Mülheim ist in der zweiten Festivalwoche vom 10. bis 14. Juni dabei - in Kooperation mit dem Ringlokschuppen Ruhr. Ein Shuttle-Service verbindet Mülheim und Bochum, damit Besucher alle Angebote in beiden Städten wahrnehmen können. Das Festival gilt seit über 35 Jahren als wichtigste Plattform für das Freie Theater im deutschsprachigen Raum. Zehn ausgewählte Produktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz stehen auf dem Programm. Einige Veranstaltungen sind kostenlos. Tickets gibt es unter impulsefestival.de.