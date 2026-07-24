Immer mehr Autos: IHK warnt vor Verkehrs-Chaos in der Region

Die Kombination sei ein „massives wirtschaftliches Mismatch", so die Industrie- und Handelskammer zu Essen. Allein in den nächsten Monaten stehen an: die laufende A40-Vollsperrung zwischen Mülheim und Essen, Brückenarbeiten bei Mülheim-Styrum im August – und für den Sommer 2027 bereits eine monatelange Streckensperrung auf der Bahnstrecke zwischen Duisburg und Dortmund von Juli bis Oktober. Wer auf die Bahn ausweicht, steckt im Stau – wer Auto fährt, auch. Für Betriebe bedeutet das: Mitarbeitende, Lieferanten und Kunden kommen schlechter ans Ziel, so die IHK. Und Mülheim steht mit diesem Problem nicht allein: Auch in Essen und Oberhausen stieg die Pkw-Dichte in den letzten zehn Jahren teils deutlich. Die IHK erkennt zwar an, dass viele Bauprojekte notwendig sind – fordert aber bessere Abstimmung und mehr Rücksicht auf die wirtschaftlichen Folgen.