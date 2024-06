So nah an den Stars seid ihr nur mit uns - die Imagine Dragons hautnah. Die Mega-Stars aus Las Vegas kommen am Dienstag (2. Juli) für ein exklusives Fan-Event nach Deutschland und ihr könnt dabei sein. Dan und seine Bandkollegen spielen ein Unplugged-Konzert für knapp 200 Fans. Danach habt ihr die Möglichkeit, den Imagine Dragons eure Fragen zu stellen. Ganz persönlich und in einem intimen Rahmen. Die Karten gibt es nicht zu kaufen, sondern nur bei uns zu gewinnen. Füllt das Formular aus und mit ein bisschen Glück setzen wir euch auf die Gästeliste. Einsendeschluss ist Freitag (28. Juni).

Die Imagine Dragons hautnah – Das exklusive Fan Event. Nur in eurem Lieblingsradio.

Hier könnt ihr euch für Karten zum Imagine-Dragons-Event bewerben