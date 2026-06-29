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Illegales Rennen in Essen: Audi kracht in Außengastronomie
© Ralph Hoppe - stock.adobe.com
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Illegales Rennen in Essen: Audi kracht in Außengastronomie

In der Nacht zu heute (29.6.) ist in Essen-Altendorf ein Auto nach einem mutmaßlichen Straßenrennen in die Außengastronomie eines Restaurants gerast. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Veröffentlicht: Montag, 29.06.2026 13:00

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Gegen 1:20 Uhr lieferten sich drei Autos auf der Altendorfer Straße offenbar ein illegales Rennen. Beim Überholmanöver kam es zur Kollision — der Audi schleuderte in die Tische und Stühle vor dem Restaurant. Ein Gast vor Ort und die Fahrerin eines beteiligten Mini Cooper wurden dabei leicht verletzt. Die Altendorfer Straße war bis 8:30 Uhr gesperrt. Gegen alle drei Fahrer wird nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

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