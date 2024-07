Ihr könnt die deutschen Fahnenträger für Olympia wählen

Die Olympischen Spiele 2024 in Paris stehen an. Bei der Eröffnungsfeier am 26. Juli sollen eine Frau und ein Mann gemeinsam die deutsche Fahne tragen. Gewählt wird er unter anderem von euch.

