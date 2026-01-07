IHK: Unternehmen bilden weniger aus

Insgesamt sind 2.987 Ausbildungsverträge bei der Industrie- und Handelskammer eingegangen. Mülheim steht mit einem Plus von 2 Prozent gut da - vor allem dank kaufmännischer Berufe. Essen verzeichnet den stärksten Rückgang mit minus 9,1 Prozent, Oberhausen liegt bei minus 4 Prozent. Als Hauptgrund nennt die IHK zu wenige gemeldete Ausbildungsplätze. Viele Unternehmen bremst die schlechte Wirtschaftslage aus. Außerdem haben sie Probleme mit jungen Bewerbern: Ihnen fehlen oft Grundfähigkeiten wie schriftlicher Ausdruck oder Rechnen. Die IHK spricht deshalb gezielt Betriebe an, die weniger ausbilden, heißt es von der Kammer.