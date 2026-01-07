Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
IHK: Unternehmen bilden weniger aus
© Martin Möller / Funke Foto Services
Teilen:

IHK: Unternehmen bilden weniger aus

Die Zahl der Ausbildungsverträge in der Region ist 2025 um 6,5 Prozent gesunken. Mülheim kann sich gegen den Trend behaupten und legt sogar leicht zu.

Veröffentlicht: Mittwoch, 07.01.2026 04:12

Anzeige

Insgesamt sind 2.987 Ausbildungsverträge bei der Industrie- und Handelskammer eingegangen. Mülheim steht mit einem Plus von 2 Prozent gut da - vor allem dank kaufmännischer Berufe. Essen verzeichnet den stärksten Rückgang mit minus 9,1 Prozent, Oberhausen liegt bei minus 4 Prozent. Als Hauptgrund nennt die IHK zu wenige gemeldete Ausbildungsplätze. Viele Unternehmen bremst die schlechte Wirtschaftslage aus. Außerdem haben sie Probleme mit jungen Bewerbern: Ihnen fehlen oft Grundfähigkeiten wie schriftlicher Ausdruck oder Rechnen. Die IHK spricht deshalb gezielt Betriebe an, die weniger ausbilden, heißt es von der Kammer.

Anzeige
Anzeige
Anzeige