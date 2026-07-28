IHK-Umfrage: Wohnraum für Azubis fehlt in der Region

Rund 36 Prozent der befragten Unternehmen aus Oberhausen, Essen und Mülheim wünschen sich Programme zur Vermittlung von Wohnraum für Azubis. Knapp die Hälfte fordert bessere Informationen zu finanziellen Hilfen wie Berufsausbildungsbeihilfe oder Wohngeld. Auf der positiven Seite: Die befragten Betriebe loben ihre Auszubildenden für IT-Kenntnisse, Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit. Nachholbedarf sehen sie dagegen bei Belastbarkeit und Ausdrucksvermögen. Die IHK warnt: Wer heute nicht ausbildet, steht morgen ohne Fachkräfte da. An der Umfrage nahmen über 120 Unternehmen teil.