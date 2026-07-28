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IHK-Umfrage: Wohnraum für Azubis fehlt in der Region
© Julia Tillmann/FUNKE Foto Services
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IHK-Umfrage: Wohnraum für Azubis fehlt in der Region

Die IHK Essen hat ihre Ausbildungsumfrage veröffentlicht. Ein zentrales Ergebnis: Bezahlbarer Wohnraum für Auszubildende ist ein wachsendes Problem.

Veröffentlicht: Dienstag, 28.07.2026 08:00

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Rund 36 Prozent der befragten Unternehmen aus Oberhausen, Essen und Mülheim wünschen sich Programme zur Vermittlung von Wohnraum für Azubis. Knapp die Hälfte fordert bessere Informationen zu finanziellen Hilfen wie Berufsausbildungsbeihilfe oder Wohngeld. Auf der positiven Seite: Die befragten Betriebe loben ihre Auszubildenden für IT-Kenntnisse, Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit. Nachholbedarf sehen sie dagegen bei Belastbarkeit und Ausdrucksvermögen. Die IHK warnt: Wer heute nicht ausbildet, steht morgen ohne Fachkräfte da. An der Umfrage nahmen über 120 Unternehmen teil.

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