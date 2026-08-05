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IHK: Mehr Hilfe bei Azubi-Wohnungen gefordert
© GaudiLab shutterstock.com
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IHK: Mehr Hilfe bei Azubi-Wohnungen gefordert

Viele Unternehmen fordern mehr bezahlbare Wohnungen für junge Menschen, die eine Ausbildung machen. Das ist das Ergebnis einer neuen Umfrage der IHK unter mehr als 120 Unternehmen aus Mülheim, Oberhausen und Essen.

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Viele Betriebe wünschen sich vor allem mehr Infos und einen einfacheren Zugang zu Hilfen wie Wohngeld oder Kindergeld. 36 Prozent sprechen sich außerdem für Programme aus, die Azubis bei der Wohnungssuche helfen. Das ist wichtig, weil viele junge Leute nur schwer eine bezahlbare Wohnung in der Nähe ihres Ausbildungsplatzes finden. Wer für die Ausbildung umziehen muss, steht oft vor hohen Mieten und langen Wegen. Laut IHK ist das ein wichtiger Punkt im Kampf gegen den Fachkräftemangel. Positiv bewerten die Unternehmen bei vielen Auszubildenden unter anderem Teamarbeit, Zuverlässigkeit und den Umgang mit digitalen Medien.

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