IHK Essen startet POP-UP-Woche zur beruflichen Orientierung
Vom 6. bis 10. Juli 2026 veranstaltet die Industrie- und Handelskammer (IHK) Essen die POP-UP-Woche auf dem Willy-Brandt-Platz. Unter dem Motto „POP-UP Ausbildung. Starte deine Zukunft jetzt!“ bietet eine mobile Roadshow Jugendliche und Auszubildenden einen unkomplizierten Zugang zu Informationen und Gesprächen rund um die duale Ausbildung.
Veröffentlicht: Montag, 06.07.2026 10:00
Ein umgebauter Schifffahrtscontainer mit Mediawall dient als Informations- und Begegnungsraum. Täglich von 12 bis 17 Uhr findet der Berufsorientierungs-Parcours „Von kein Plan zu dein Plan!“ statt. Von Dienstag bis Freitag gibt es außerdem Azubi-Speeddatings mit regionalen Betrieben. Am Freitag (10.7.) wird die POP-UP-Woche mit Spielen, Kicker-Aktion und Fotostation ab 15 Uhr lebhaft abgeschlossen. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Mehr Infos unter der Website der IHK Essen.