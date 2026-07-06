IHK Essen startet POP-UP-Woche zur beruflichen Orientierung

Ein umgebauter Schifffahrtscontainer mit Mediawall dient als Informations- und Begegnungsraum. Täglich von 12 bis 17 Uhr findet der Berufsorientierungs-Parcours „Von kein Plan zu dein Plan!“ statt. Von Dienstag bis Freitag gibt es außerdem Azubi-Speeddatings mit regionalen Betrieben. Am Freitag (10.7.) wird die POP-UP-Woche mit Spielen, Kicker-Aktion und Fotostation ab 15 Uhr lebhaft abgeschlossen. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Mehr Infos unter der Website der IHK Essen.