IHK bleibt eigenständig: Keine Fusion mit Bochumer Kammer

Hauptgrund für das Nein: Offene Fragen zur finanziellen Grundlage einer gemeinsamen Kammer ließen keine verlässliche Bewertung zu, heißt es von der IHK. Das Präsidium empfahl daher, die Fusion abzulehnen – und die Vollversammlung folgte dieser Empfehlung geschlossen. Für Oberhausener Unternehmen bedeutet das: Ihre Interessenvertretung bleibt weiterhin bei der IHK Essen, die für Essen, Mülheim und Oberhausen zuständig ist. Einige Mitglieder der Vollversammlung machten laut IHK aber deutlich, dass sie das Thema Fusion langfristig im Blick behalten wollen – ausgeschlossen ist eine Annäherung also nicht für alle Zeiten. Die IHK will die im Prüfprozess gewonnenen Erkenntnisse nun nutzen, um sich fit für künftige Herausforderungen zu machen – etwa beim Fachkräftemangel und der wirtschaftlichen Transformation der Region.