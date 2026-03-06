Hunderte bei Eröffnung von Pop-up-Store für Harry Styles

Berlin (dpa) - Zum Start des neuen Albums von Harry Styles hat am Kurfürstendamm in Berlin ein Pop-up-Store geöffnet. Bereits vor der Eröffnung warteten mehrere hundert Menschen vor dem Geschäft, wie dpa-Reporter beobachteten. Die Schlange reichte zeitweise über 100 Meter weit.

Exklusive Artikel im Store

Viele Fans trugen demnach Kleidung mit Bezug zu dem Sänger, machten Fotos oder saßen in Gruppen vor dem Laden. Einige hörten seine Musik über Lautsprecher. In dem Geschäft am Kurfürstendamm 69 werden exklusive Artikel zum Album «Kiss All the Time. Disco, Occasionally» angeboten.

Der Store ist am Freitag von 16.00 bis 21.00 Uhr, am Samstag von 11.00 bis 18.00 Uhr und am Montag von 16.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. Harry Styles selbst wird nach dpa-Informationen nicht erwartet. Er tritt zum Albumauftakt in Manchester auf.

Berlin prägt das Album

Berlin spielt für die neue Platte nach Angaben des Sängers dennoch eine wichtige Rolle. Styles sagte, seine Zeit in der Hauptstadt habe seine Musik geprägt. Zudem sei das Album teilweise in den Hansa Studios aufgenommen worden.