Hugo startet Messflüge über NRW

Vom Flughafen Essen/Mülheim aus fliegt der Zeppelin über verschiedene Regionen in NRW. An Bord ist Messtechnik, die unter anderem die Luftqualität in Städten und den Zustand von Wäldern genauer erfassen soll. Das Forschungszentrum Jülich untersucht dafür Gase in der Luft, die wichtige Hinweise auf Umweltprozesse geben. Außerdem wird ein neues Windmesssystem getestet. Die Ergebnisse könnten helfen, künftige Messflüge genauer zu machen und Umweltveränderungen in NRW besser zu erkennen.