Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Hugo startet Messflüge über NRW
© Sascha Kreklau
Teilen:

Hugo startet Messflüge über NRW

Zeppelin "Hugo" hebt ab heute zwei Wochen lang für die Forschung ab. Das Forschungszentrum Jülich will neue Messmethoden testen und mehr über Klima und Umwelt herausfinden.

Veröffentlicht: Montag, 03.08.2026 13:00

Anzeige

Vom Flughafen Essen/Mülheim aus fliegt der Zeppelin über verschiedene Regionen in NRW. An Bord ist Messtechnik, die unter anderem die Luftqualität in Städten und den Zustand von Wäldern genauer erfassen soll. Das Forschungszentrum Jülich untersucht dafür Gase in der Luft, die wichtige Hinweise auf Umweltprozesse geben. Außerdem wird ein neues Windmesssystem getestet. Die Ergebnisse könnten helfen, künftige Messflüge genauer zu machen und Umweltveränderungen in NRW besser zu erkennen.

Anzeige
Anzeige
Anzeige