HSV verliert erneut - Fortunas Tzolis zu stark

Düsseldorf (dpa) - Der Hamburger SV ist auch unter Steffen Baumgart drauf und dran, erneut den ersehnten Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga zu verspielen. Der HSV kassierte bei Fortuna Düsseldorf mit 0:2 (0:1) die fünfte Niederlage aus den vergangenen sieben Spielen.

Vor 52.000 Zuschauern in der ausverkauften Düsseldorfer Arena schwächte sich der Zweitliga-Dritte zudem selbst. Der eingewechselte Moritz Heyer, der nach nur knapp einer Viertelstunde für den verletzten Noah Katterbach gekommen war, stand keine 40 Minuten auf dem Platz und sah bereits in der 51. Minute Gelb-Rot.

Tzolis an beiden Toren beteiligt

Damit verpasste Heyer beide Gegentore auf dem Feld, an denen der offensiv überragende Fortuna-Angreifer Christos Tzolis beteiligt war: Die Leihgabe vom englischen Zweitligisten Norwich City bereitete das erste Düsseldorfer Tor von Felix Klaus (11.) klasse vor und erzielte das 2:0 gegen die nun dezimierten Gäste selbst (63.). Für den Griechen war dies der 14. Saisontreffer. In der Schlussphase vergaben die Düsseldorfer weitere Großchancen.

Für den neuen HSV-Coach Baumgart war es trotz der Rückkehr des zuvor rot-gesperrten Lazlo Benes schon die zweite Niederlage in seinem dritten Spiel. Dadurch rückte die Fortuna mit ihrem erst zweiten Sieg in diesem Jahr bis auf einen Zähler an die Hamburger heran. Der HSV könnte bereits am Samstag vom Relegationsplatz verdrängt werden. Zudem droht der Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz auf fünf Punkte anzuwachsen.