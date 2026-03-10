HRW veranstaltet Schnupperstudium Ende April

Interessierte können vom 27. bis 29. April am Campus Mülheim und am 30. April am Campus Bottrop ausgewählte Vorlesungen besuchen, die Fachbereiche kennenlernen und die jeweiligen Campus erkunden. Zusätzlich werden an jeweils einem Nachmittag die Studiengänge der vier Fachbereiche präsentiert. Das Programm vermittelt Einblicke in den Studienalltag. Anmeldungen sind bis zum 20. April 2026 über die HRW-Website möglich. Mehr Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es hier.