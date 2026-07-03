HRW öffnet ihre Labore und Hörsäle – Eintritt frei
Wer noch nicht weiß, ob und was er studieren soll, bekommt heute (03.07.) an der Hochschule Ruhr West auf dem Campus Mülheim alle Antworten live und vor Ort. Von 14 bis 18 Uhr ist die Hochschule für alle offen – ohne Anmeldung.
Veröffentlicht: Freitag, 03.07.2026 03:07
In den Laboren gibt es zum Beispiel zu sehen, wie aus Abfall Energie wird oder wie Eye-Tracking beim Einkaufen funktioniert. Eine Schnuppervorlesung dreht sich um die Frage, was passiert, wenn KI-generierte Inhalte Social Media überschwemmen. Dazu gibt es Beratung zu Studienwahl, Bewerbung und dualem Studium. Für Oberstufenschülerinnen und -schüler gibt es ein besonderes Extra: Beim Schulduell können Teams bis zu 1.000 Euro für die Abikasse gewinnen – Anmeldung ab 13:30 Uhr direkt vor Ort am Infostand bei Gebäude 7. Die HRW ist mit der Straßenbahn erreichbar – Linien 901 und 102 ab Mülheim Hauptbahnhof. Parken im Parkhaus ist kostenlos. Alle Infos unter hochschule-ruhr-west.de/tdoh.