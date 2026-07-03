HRW öffnet ihre Labore und Hörsäle – Eintritt frei

In den Laboren gibt es zum Beispiel zu sehen, wie aus Abfall Energie wird oder wie Eye-Tracking beim Einkaufen funktioniert. Eine Schnuppervorlesung dreht sich um die Frage, was passiert, wenn KI-generierte Inhalte Social Media überschwemmen. Dazu gibt es Beratung zu Studienwahl, Bewerbung und dualem Studium. Für Oberstufenschülerinnen und -schüler gibt es ein besonderes Extra: Beim Schulduell können Teams bis zu 1.000 Euro für die Abikasse gewinnen – Anmeldung ab 13:30 Uhr direkt vor Ort am Infostand bei Gebäude 7. Die HRW ist mit der Straßenbahn erreichbar – Linien 901 und 102 ab Mülheim Hauptbahnhof. Parken im Parkhaus ist kostenlos. Alle Infos unter hochschule-ruhr-west.de/tdoh.