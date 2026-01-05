HRW lädt zur Studienorientierung ein

Höhepunkt ist der "Markt der Möglichkeiten" am Mittwoch (21.01.) von 16:30 bis 18:30 Uhr in Mülheim mit interaktiven Ständen zu allen Fächern, teilt die Hochschule mit. Individuelle Beratungstermine gibt es am Montag (20.01.) in Mülheim und am Mittwoch (22.01.) in Bottrop, jeweils von 16 bis 18 Uhr. Dafür ist eine Anmeldung nötig. Für Eltern gibt es am Freitag (23.01.) eine Telefonsprechstunde von 16 bis 18 Uhr - ohne Anmeldung. Das komplette Programm und Anmeldemöglichkeiten gibt es hier.