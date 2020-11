Hoffenheim hofft auf «großen Gegner» in erster K.o.-Runde

Was Julian Nagelsmann mit Hoffenheim nicht schaffte, gelingt nun Sebastian Hoeneß: Die TSG übersteht die Vorrunde in der Europa League. Der Trainer war nach dem glanzlosen Sieg in Liberec «einfach nur glücklich».

© Radek Petrášek (dpa)