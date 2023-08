Hockey-Herren wieder in Gala-Form - 3:0 gegen Niederlande

Mönchengladbach (dpa) - Deutschlands Hockey-Weltmeister haben sich von ihrem Auftaktpatzer bei der Europameisterschaft in Mönchengladbach gut erholt und nach einem begeisternden 3:0 (3:0) gegen Titelverteidiger Niederlande beste Chancen auf den Halbfinal-Einzug.

Die DHB-Auswahl steht nach dem ersten Punkte-Dreier im Turnier mit vier Zählern an der Tabellenspitze und kann sich mit einem weiteren Sieg im abschließenden Vorrundenspiel gegen Frankreich am Mittwoch (19.30 Uhr/sportstudio.de) Platz eins in der Gruppe sichern. Auch ein Remis würde schon zum Weiterkommen reichen. Die Franzosen gewannen ihr erstes Spiel mit 2:0 gegen Wales.

In der hochklassigen Partie gegen die Niederländer vor 9.500 Zuschauern im voll besetzten Hockeypark trafen Justus Weigand (1. Minute), Niklas Wellen (5.) und Malte Hellwig (28.) mit seinem zweiten Turniertor für den Rekord-Europameister, der sich nach dem 3:3 im ersten Spiel gegen Wales stark verbessert zeigte.

Defensive um Danneberg sichert Erfolg

Höhere Qualität über längere Spielphasen hatte Bundestrainer Andre Henning nach der ersten Partie gefordert. Man müsse die Knochen hinhalten und die Leute aus dem Kreis verteidigen, forderte der Chefcoach. Sein Team setzte das alles zügig um und kam mit druckvollem Spiel und hoch konzentriert zum frühen Doppelschlag durch Weigand und Wellen zur schnellen 2:0-Führung gegen den Mitfavoriten und WM-Dritten.

Hellwig traf noch vor der Pause zur Vorentscheidung. Auch die Defensive um den starken Torhüter Jean-Paul Danneberg war wesentlich präsenter als im Auftaktspiel. Der Keeper vom deutschen Meister Rot-Weiss Köln hielt sein Team mit etlichen Paraden im Spiel und blieb erstmals ohne Gegentor.