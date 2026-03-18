Hochwertiger Geländewagen im Rumbachtal gestohlen

In Mülheim sucht die Polizei nach Autodieben. Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag (17.3.) im Rumbachtal einen teuren Geländewagen geklaut. Der Fahrer hatte den grauen Mercedes AMG am Montagabend auf einem Parkstreifen abgestellt. Als er am nächsten Nachmittag wieder losfahren wollte, war das Auto weg. Ein Zeuge hatte schon am frühen Dienstagmorgen (17.3.) bemerkt, dass der Parkplatz leer war. Der gestohlene Wagen hat ein Essener Kennzeichen. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise von Zeugen, die zwischen Montagabend und Dienstagmorgen im Rumbachtal etwas Verdächtiges beobachtet haben.