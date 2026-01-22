Hochhaus-Sanierung startet bald auch außen

Das städtische Wohnungsunternehmen legt einen Fokus auf den klimagerechten Umbau. Die Fassade wird teilweise begrünt und mit Photovoltaik ausgestattet sowie die Balkonbrüstungen und Böden saniert. Innen ist die Modernisierung schon seit längerem im Gange. Bäder werden saniert und die Sicherheit für Bewohner verbessert. Unter anderem wird ein spezieller Aufzugschacht gebaut, über den die Feuerwehr im Brandfall schneller in die oberen Etagen kommen kann