Hitzeaktionstag in Mülheim: Tipps gegen die Sommerhitze

Anlass ist der bundesweite Hitzeaktionstag, der auf die wachsenden Gesundheitsrisiken durch Hitzewellen aufmerksam machen soll. Besonders gefährdet sind ältere Menschen, Kinder und Menschen mit Vorerkrankungen. Am Stand gibt es konkrete Empfehlungen: Was tun bei extremer Hitze? Wie schütze ich mich und andere? Und wie lässt sich der Alltag hitzeresilienter gestalten? Informationsmaterialien können kostenlos mitgenommen werden. Wer sein Wissen beim Quiz testet oder an den Aktionen teilnimmt, kann laut Stadt attraktive Preise gewinnen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig.