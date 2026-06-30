Hitze verbiegt Gleise: Mülheimer Straßenbahn betroffen

Zwischen den Haltestellen Auf dem Bruch und Oberdümpten hat sich das Gleis durch die Hitze so stark verformt, dass ein sicherer Betrieb nicht mehr möglich ist. Der Grund: Der Asphalt im Gleisbereich hatte sich bei den extremen Temperaturen so stark aufgeweicht, dass die Schienen mechanisch nachgaben. Laut Ruhrbahn muss der gesamte Gleisabschnitt erneuert werden – eine Reparatur der Verformung ist nicht möglich. Die Linie 102 fährt deshalb bis auf Weiteres nur noch zwischen Uhlenhorst und Bessemerstraße. Zwischen Bessemerstraße und der Endstelle Oberdümpten übernehmen Busse den Ersatzverkehr. Aktuelle Infos zur Verbindung gibt es in der Ruhrbahn-App ZÄPP.