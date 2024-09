Hisbollah-Chef: Explosionen kommen Kriegserklärung gleich

Beirut (dpa) - Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah hat Israel nach den offensichtlich koordinierten Angriffen auf technische Geräte der Schiitenorganisation versuchten «Völkermord» und ein «Massaker» vorgeworfen. «Innerhalb von zwei Tagen und binnen einer Minute pro Tag hat Israel darauf abgezielt, mehr als 5.000 Menschen zu töten», sagte der Generalsekretär bei einer im Fernsehen übertragenen Rede. «Dieser kriminelle Akt kommt einer Kriegserklärung gleich», sagte er. Israel habe alle roten Linien überschritten.

Nasrallah kündigte Vergeltung an: «Die Bestrafung wird kommen», sagte er. Wann, wo und wie werde man sehen, wenn der Zeitpunkt gekommen sei.

Es bestehe kein Zweifel daran, dass die Hisbollah einen schweren Schlag erlitten habe. Er sei «in der Geschichte unseres Widerstands und vielleicht in der Geschichte des Konflikts mit dem Feind beispiellos», so Nasrallah. Der Hisbollah sei bewusst, dass Israel technologisch überlegen sei - «insbesondere weil es von den USA und dem Westen unterstützt wird.»

Der «Widerstand im Libanon» werde seine Angriffe auf Israel nicht einstellen, bevor die «Aggressionen (Israels) gegen Gaza» aufhörten, sagte Nasrallah. Israel könne Menschen erst wieder in Sicherheit in den Norden zurückkehren lassen, wenn der Krieg in Gaza gestoppt werde.

«Unsere Stärke und unser Zusammenhalt können durch ein schweres Verbrechen dieser Größenordnung nicht erschüttert werden», so der Generalsekretär.

Der Kommandeur der Revolutionsgarden, Irans Elitestreitmacht, sprach Nasrallah und der Hisbollah seine Solidarität aus. Israels Aktionen würden schon bald mit einer «vernichtenden Antwort der Widerstandsfront» beantwortet werden, sagte Hussein Salami laut einer Erklärung, die Irans staatliche Nachrichtenagentur Irna verbreitete.

Während Nasrallahs Rede flogen israelische Kampfflugzeuge im Tiefflug über die Hauptstadt Beirut und durchbrachen die Schallmauer. Im südlichen Vorort Beiruts berichteten Augenzeugen von Scheinangriffen israelischer Flugzeuge. Bei vorigen Reden Nasrallahs hat es zu ähnliche Ereignisse gegeben.