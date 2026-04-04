Heutige Osterfeuer in Mülheim

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Diese Osterfeuer sind im Internet für heute angekündigt:
- Kahlenberger HTC, Mintarder Straße 39 ab 18 Uhr
- Lutherkirche, Duisburger Straße 278, ab 22 Uhr
- Kleingartenverein am Folkenbornshof, Folkenbornstraße 85, ab 17 Uhr
- Kleingartenverein Randenbergfeld, Heidkamp 7a, ab 18 Uhr
- Kleingärtnerverein Styrum, Friesenstraße 67 ab 17 Uhr
Auch wenn Osterfeuer in Mülheim nicht offiziell angemeldet werden müssen, sollten Veranstalter bestimmte Vorsichtsmaßnahmen treffen. Diese können auf der Seite der Stadt nachgelesen werden.
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