Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Heutige Osterfeuer in Mülheim
© pixabay
Teilen:

Heutige Osterfeuer in Mülheim

Heute (04.04.) sind in Mülheim einige Osterfeuer geplant. Weil die Feuer bei der Stadt nicht angemeldet werden müssen, gibt es keine offizielle Liste mit keine Garantie auf Vollständigkeit.


Veröffentlicht: Samstag, 04.04.2026 06:00

Anzeige

Diese Osterfeuer sind im Internet für heute angekündigt:

  • Kahlenberger HTC, Mintarder Straße 39 ab 18 Uhr
  • Lutherkirche, Duisburger Straße 278, ab 22 Uhr 
  • Kleingartenverein am Folkenbornshof, Folkenbornstraße 85, ab 17 Uhr
  • Kleingartenverein Randenbergfeld, Heidkamp 7a, ab 18 Uhr
  • Kleingärtnerverein Styrum, Friesenstraße 67 ab 17 Uhr

Auch wenn Osterfeuer in Mülheim nicht offiziell angemeldet werden müssen, sollten Veranstalter bestimmte Vorsichtsmaßnahmen treffen. Diese können auf der Seite der Stadt nachgelesen werden.

Anzeige
Anzeige
Anzeige