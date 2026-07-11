Heute öffentliches Sommerfest der Theaterallianz vier.ruhr
Die Mülheimer Theaterallianz vier.ruhr lädt heute (11.07.) von 14 bis 18 Uhr in der vier.zentrale zu einem öffentlichen Sommerfest ein. Vorbeikommen können alle interessierten Mülheimerinnen und Mülheimer.
Veröffentlicht: Samstag, 11.07.2026 06:00
Bei dem Familien- und Nachbarschaftsfest stellen sich zahlreiche Gruppen, Vereine und Initiativen vor, die in der vier.zentrale aktiv sind. Für Kinder und Familien sind verschiedene Mitmachangebote geplant. Außerdem beteiligt sich die vier.zentrale an den „KunstBlicken“, dem Tag der Offenen Ateliers in Mülheim. Gezeigt wird dabei gemeinsam mit dem Theater an der Ruhr und dem MIREVI Lab die interaktive Installation „Lichtblickspiegel“. Die Theaterallianz vier.ruhr organisiert regelmäßig Veranstaltungen in Mülheim.