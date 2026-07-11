Heute öffentliches Sommerfest der Theaterallianz vier.ruhr

Bei dem Familien- und Nachbarschaftsfest stellen sich zahlreiche Gruppen, Vereine und Initiativen vor, die in der vier.zentrale aktiv sind. Für Kinder und Familien sind verschiedene Mitmachangebote geplant. Außerdem beteiligt sich die vier.zentrale an den „KunstBlicken“, dem Tag der Offenen Ateliers in Mülheim. Gezeigt wird dabei gemeinsam mit dem Theater an der Ruhr und dem MIREVI Lab die interaktive Installation „Lichtblickspiegel“. Die Theaterallianz vier.ruhr organisiert regelmäßig Veranstaltungen in Mülheim.