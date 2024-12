Herzrhythmusstörung: Tandrevold sagt Weltcup-Starts ab

Kontiolahti (dpa) - Die viermalige Biathlon-Weltmeisterin Ingrid Landmark Tandrevold aus Norwegen wird aufgrund von Herzrhythmusstörungen eine Wettkampfpause einlegen. Wie der norwegische Verband mitteilte, wird die 28-Jährige weder am heutigen Massenstart im finnischen Kontiolahti teilnehmen noch die Weltcup-Station in Hochfilzen am kommenden Wochenende in Angriff nehmen. Stattdessen reist Tandrevold zurück in ihre Heimat und lässt sich dort betreuen.

«Aus rein medizinischer Sicht hätte nichts dagegen gesprochen, dass ich heute starte», so Tandrevold. «Ich habe eine Herzrhythmusstörung, was bedeutet, dass mein Herz manchmal schneller schlägt als normal.»

Das komme zwar nur gelegentlich vor, meinte sie. Aber sowohl im Einzelrennen als auch im Sprint hatte sie Probleme und musste zwischenzeitlich auf der Strecke anhalten. Dabei verlor sie eine Menge Zeit.

«Ingrid braucht Ruhe und Erholung», sagte Aasne Fenne Hoksrud, die Ärztin des Frauenteams. «Wir stehen in Kontakt mit einem Kardiologen, um das weitere Vorgehen abzuschätzen.» Wann Tandrevold wieder am Start stehen wird, ist noch offen.