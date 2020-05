Hertha mit Darida statt Mittelstädt - Union ohne Subotic

Berliner Derby

Der Tscheche rückt für Maximilian Mittelstädt in die Startelf der Gastgeber am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN und Amazon Prime) im Olympiastadion. Ansonsten lässt Trainer Bruno Labbadia seine Formation vom 3:0 bei 1899 Hoffenheim am vergangenen Samstag unverändert. In der Sturmspitze agiert somit wieder Routinier Vedad Ibisevic.

Union-Trainer Urs Fischer bringt im Vergleich zum 0:2 gegen Bayern München am Sonntag mehrere neue Kräfte. Statt des gesperrten Keven Schlotterbeck und Routinier Neven Subotic stehen der zuletzt gesperrte Marvin Friedrich und Michael Parensen in der Abwehrkette. Im Mittelfeld ersetzt Ken Reichel den zuletzt angeschlagenen Christopher Lenz. Im Angriffszentrum kehrt Top-Torschütze Sebastian Andersson für Anthony Ujah in die Startelf zurück.

Rund eine Stunde vor dem Anpfiff des Berliner Derbys waren keine Fans rund um das Olympiastadion zu sehen. Das riesige Areal im Westen der Hauptstadt war durch Polizeikräfte abgesperrt. Die Partie findet unter den strengen Regeln der Corona-Verordnung statt. Zuschauer sind in der mehr als 74.000 Zuschauer fassenden Arena deshalb nicht zugelassen. Beim Spiel der Hinrunde war es am 2. November beim 1:0-Sieg von Union zu Fan-Ausschreitungen im Stadion An der Alten Försterei gekommen.