Herbie Hancock kommt für zwei Konzerte nach Deutschland

Hamburg/München (dpa) - Fans der amerikanischen Jazz-Legende Herbie Hancock (84) können sich auf zwei Konzerte des Musikers in Deutschland freuen. Der amerikanische Pianist tritt am 1. Juli in Hamburg und am 7. Juli in München auf, wie die Karsten Jahnke Konzertdirektion in Hamburg mitteilte. In Hamburg spielt er im Congress Centrum Hamburg (CCH), in München kommt er in die Isarphilharmonie.

Seit mehr als einem halben Jahrhundert gilt der Pianist als einer der erfolgreichsten Komponisten und Interpreten des Jazz. Gleichzeitig macht er auf seinen mehr als 200 Alben und unzähligen Konzerten immer wieder Ausflüge in Klassik, Folklore, Rhythm and Blues, Rock, Pop und Rap. Kritik von Puristen ignoriert er.

«Sein Blick bleibt dabei stets neugierig nach vorn gerichtet. Deshalb sind seine Shows stets spannende Ereignisse, die sein Publikum weltweit regelmäßig in höchste Begeisterung versetzen», hieß es dazu von der Karsten Jahnke Konzertdirektion. Der Vorverkauf startet am Freitagvormittag.