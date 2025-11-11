Heißener Weihnachtsmarkt sucht noch Anbieter

Sie organisiert erneut zusammen mit der evangelischen Kirchengemeinde Heißen den Weihnachtsmarkt. Dieser findet am ersten Advent, also dem 30. November, von 12 bis 17 Uhr in der Gnadenkirche und im katholischen Gemeindezentrum St. Joseph in der Hingbergstraße statt. Den traditionellen Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz hatte die Heißener Werbe- und Interessengemeinschaft vor zwei Jahren aufgegeben. Grund dafür waren zu wenig Personal und die gestiegenen Kosten durch die hohen Auflagen für Sicherheitsmaßnahmen. Damit die Heißener auf dieses vorweihnachtliche Event nicht verzichten müssen, sprangen die Kirchengemeinden ein und verlegten den Markt im vergangenen Jahr zum ersten Mal in die Gemeinderäume und die Gnadenkirche. Innerhalb der geschlossenen Räume seien die verschärften Auflagen für Events deutlich leichter einzuhalten, heißt es von den Gemeinden. Im vergangenen Jahr kamen rund 800 Besucher zum Heißener Weihnachtsmarkt. Wer einen Standplatz für den 30. November buchen möchte, meldet sich bei bei der Gemeinde St.Joseph unter 0208-492611.