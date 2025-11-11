Navigation

Heißener Weihnachtsmarkt sucht noch Anbieter

Veröffentlicht: Dienstag, 11.11.2025 11:36

Für den Weihnachtsmarkt in Heißen werden noch Standbetreiber gesucht. Etwa zwei Drittel der Stände seien bereits vergeben, aber es gebe noch Platz für weitere nicht-gewerbliche Organisationen und Vereine. Das hat uns ein Sprecher der Katholischen Gemeinde St. Joseph bestätigt.

© Foto: Johannes Kruck / FUNKE Foto Services

Sie organisiert erneut zusammen mit der evangelischen Kirchengemeinde Heißen den Weihnachtsmarkt. Dieser findet am ersten Advent, also dem 30. November, von 12 bis 17 Uhr in der Gnadenkirche und im katholischen Gemeindezentrum St. Joseph in der Hingbergstraße statt. Den traditionellen Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz hatte die Heißener Werbe- und Interessengemeinschaft vor zwei Jahren aufgegeben. Grund dafür waren zu wenig Personal und die gestiegenen Kosten durch die hohen Auflagen für Sicherheitsmaßnahmen. Damit die Heißener auf dieses vorweihnachtliche Event nicht verzichten müssen, sprangen die Kirchengemeinden ein und verlegten den Markt im vergangenen Jahr zum ersten Mal in die Gemeinderäume und die Gnadenkirche. Innerhalb der geschlossenen Räume seien die verschärften Auflagen für Events deutlich leichter einzuhalten, heißt es von den Gemeinden. Im vergangenen Jahr kamen rund 800 Besucher zum Heißener Weihnachtsmarkt. Wer einen Standplatz für den 30. November buchen möchte, meldet sich bei bei der Gemeinde St.Joseph unter 0208-492611. 

Weitere Meldungen

Viele Stammspender bleiben aktuell fern

Lokalnachrichten Die Erkältungswelle trifft Mülheim in diesem Herbst besonders früh – und sorgt bereits jetzt für Probleme bei den Blutspenden.

Heute Blutspende in Heißen

Lokalnachrichten In Heißen gibt es heute die Möglichkeit Blut zu spenden. Der DRK Blutspendedienst West lädt zwischen 15:00 und 1900 Uhr in das Nachbarschaftshaus auf der Hingbergstraße 311 ein.

Bauarbeiten an drei weiteren Stellen in Mülheim

Lokalnachrichten Bei uns in Mülheim beginnen heute (2.9.) gleich drei Straßenbauprojekte. Neben der Sperrung in der Styrumer Heidestraße wird auch die Neumünsterstraße in Saarn dicht gemacht.

Hier finden Bauarbeiten statt (Symbolbild).
skyline