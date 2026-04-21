Heißen: Richtfest für 131 neue Wohnungen

Besonders auffällig: Fünf der Häuser werden fast komplett aus Holz gebaut – ein ungewöhnlicher Ansatz im Wohnungsbau, der auf Nachhaltigkeit setzt. Dazu kommen begrünte Dächer, eine Photovoltaikanlage für günstigen Mieterstrom und Fernwärme statt Gas oder Öl, heißt es von der SWB. Die Wohnungen werden nach einem hohen Energiestandard gebaut – die Heizkosten sollen damit dauerhaft niedrig bleiben. Auf dem Gelände ist außerdem ein Medizinisches Versorgungszentrum geplant, alle Zugänge und Wohnungen werden barrierefrei gestaltet. Der Rohbau soll bis Mitte dieses Jahres fertig sein, anschließend folgt der Innenausbau. In einem zweiten Bauabschnitt sollen direkt angrenzend weitere 51 Wohnungen entstehen. Das Projekt ist Teil eines größeren Umbaus des SWB-Bestands in Heißen, wo in den vergangenen Jahren bereits rund 250 Wohnungen neu gebaut oder saniert wurden.