Heiß im Revier? Interaktive Karte zeigt kühle Orte

Wer an heißen Tagen Abkühlung sucht, findet auf der interaktiven Karte Parks, schattige Plätze, Trinkwasserstellen, Schwimmbäder oder klimatisierte öffentliche Gebäude – alles auf einen Blick. Besonders nützlich ist das für ältere Menschen, Familien mit kleinen Kindern oder Menschen mit Vorerkrankungen, die Hitze oft schlechter vertragen. Die Karte lässt sich gezielt nach der eigenen Nachbarschaft oder einem Ausflugsziel durchsuchen. Hintergrund ist der Klimawandel: Hitzephasen werden laut RVR häufiger und treffen vor allem dicht besiedelte Gebiete wie das Ruhrgebiet hart. Die Karte ist kostenlos unter kuehleorte.geoportal.ruhr erreichbar.