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Heiraten 2027: Ab Samstag gibt es Termine
© Heinrich Jung/FUNKE Foto Services
Eheringe
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Heiraten 2027: Ab Samstag gibt es Termine

Wer im nächsten Jahr heiraten möchte, kann sich ab übermorgen (02.05.) seinen Wunschtermin sichern. Ab 0 Uhr schaltet das Mülheimer Standesamt den Online-Traukalender für das gesamte nächste Jahr frei.



Veröffentlicht: Donnerstag, 30.04.2026 14:00

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Insgesamt stehen 1.688 Termine zur Auswahl – für jeden Geschmack etwas. Wer es klassisch mag, heiratet im historischen Trausaal des Rathauses, mittwochs oder freitags vormittags. Romantischer wird es an den besonderen Trauorten: Schloss Broich, Schloss Styrum, das Aquarius Wassermuseum oder die Weiße Flotte stehen nachmittags und samstags zur Verfügung. Insgesamt sind 718 Termine an diesen "Ambiente-Locations" buchbar, heißt es vom Standesamt. Alle Infos zu Kosten, Platzkapazitäten und Fotos gibt es direkt im Traukalender.

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