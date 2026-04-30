Heiraten 2027: Ab Samstag gibt es Termine

Insgesamt stehen 1.688 Termine zur Auswahl – für jeden Geschmack etwas. Wer es klassisch mag, heiratet im historischen Trausaal des Rathauses, mittwochs oder freitags vormittags. Romantischer wird es an den besonderen Trauorten: Schloss Broich, Schloss Styrum, das Aquarius Wassermuseum oder die Weiße Flotte stehen nachmittags und samstags zur Verfügung. Insgesamt sind 718 Termine an diesen "Ambiente-Locations" buchbar, heißt es vom Standesamt. Alle Infos zu Kosten, Platzkapazitäten und Fotos gibt es direkt im Traukalender.