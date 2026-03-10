Anzeige
Heinzelwerk sucht jungen Nachwuchs
© FUNKE Foto Services - Lars Fröhlich
Die ehrenamtlichen Heimwerker des Mülheimer Heinzelwerks blicken auf ein arbeitsreiches Jahr zurück. In 2025 haben die Helfer insgesamt 475 Anfragen von älteren und bedürftigen Menschen erledigt. 

Veröffentlicht: Dienstag, 10.03.2026 07:17

Das Ehrenamtsprojekt verbindet Nachbarschaftshilfe mit sozialem Miteinander - die Heinzelwerker reparieren nicht nur tropfende Wasserhähne oder hängen Lampen auf, sondern sind auch Gesprächspartner, teilt das Diakonische Werk mit. Rund die Hälfte der Anfragen kommt von Menschen, die sich keinen Handwerker leisten können. Ein Drittel betrifft Technikprobleme wie die Einrichtung von Telefonen oder Fernsehern. Aktuell engagieren sich 23 Helfer für das Projekt. Das Durchschnittsalter liegt bei 70 Jahren - das Team will sich verjüngen. Anfragen werden unter 0208/3003277 entgegengenommen.

