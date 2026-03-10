Heinzelwerk sucht jungen Nachwuchs

Das Ehrenamtsprojekt verbindet Nachbarschaftshilfe mit sozialem Miteinander - die Heinzelwerker reparieren nicht nur tropfende Wasserhähne oder hängen Lampen auf, sondern sind auch Gesprächspartner, teilt das Diakonische Werk mit. Rund die Hälfte der Anfragen kommt von Menschen, die sich keinen Handwerker leisten können. Ein Drittel betrifft Technikprobleme wie die Einrichtung von Telefonen oder Fernsehern. Aktuell engagieren sich 23 Helfer für das Projekt. Das Durchschnittsalter liegt bei 70 Jahren - das Team will sich verjüngen. Anfragen werden unter 0208/3003277 entgegengenommen.