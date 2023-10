Heino auf Kirchentour mit Anita Hegerland

Dresden (dpa) - Volks- und Schlagermusiker Heino tauscht erneut die Bühne gegen den Altar. Anders als im vergangenen Jahr geht er diesmal in Begleitung auf Kirchentournee, mit der norwegischen Sopranistin Anita Hegerland, die als Kind mit Roy Black ein berühmtes Duett sang und später zwei Welthits mit Mike Oldfield.

«Ich hatte schon immer den Gedanken, mal in Kirchen zu singen, ich komme ja aus einer sehr katholischen Familie», sagte der 84-Jährige in Dresden. Sein Großvater habe die Orgel im Kölner Dom gespielt, zwei Cousins seien Pastoren geworden und er in der Jugend fast täglich in die Kirche gegangen.

Klassische Lieder

Heino wird klassische Lieder, Sakrales sowie Melodien von Mozart, Schubert, Tschaikowski, Beethoven und Brahms in Gotteshäusern singen. Vom 17. November bis zum 21. Januar 2024 sind unter der Überschrift «Die Himmel rühmen» insgesamt 23 Konzerte in Kirchen, Domen und Basiliken in Deutschland, Österreich, Belgien und Italien geplant.

Heino und Hegerland begegneten sich in den 1970er Jahren in verschiedenen TV-Sendungen, verloren sich dann aber aus den Augen. Erst in diesem Sommer, zu Roy Blacks 80. Geburtstag, trafen sie sich wieder - und verabredeten die Zusammenarbeit. «Es war immer so schön, Heino zu treffen», erinnerte sich Hegerland. Er schrieb ihr damals auch ein Autogramm. «Ich war natürlich immer neidisch, wenn Du mit Roy kamst», sagte Heino. «Wir machen ihn jetzt eifersüchtig.» Roy Black starb im Jahr 1991.

Heino und Hegerland singen gemeinsam und solo, die Norwegerin steuert auch «Ein bisschen Frieden» von Nicole bei. In der aktuellen Weltlage, «da braucht man solche Lieder», sagte die 62-Jährige. Begleitet werden die beiden von Organist Franz Lambert, einem Chor und einem Pianisten.